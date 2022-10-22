Стржижовский: ООН должна отреагировать на удары ВСУ по Антоновскому мосту

В ООН должны незамедлительно и адекватно отреагировать на удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области, заявил заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА организации.

Дипломат подчеркнул, что в результате действий украинских формирований пострадали гражданские люди, четыре человека погибли, в том числе журналист.

"Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь — в системе ООН", — пояснил Стржижовский.

Он обратил внимание организации на то, что ВСУ нанесли удар целенаправленно, зная, что люди на Антоновском мосту не имеют отношения к военным структурам.