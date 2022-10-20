Медведев обвинил в коррупции главу Еврокомисии Ляйен и её супруга

Урсула фон дер Ляйен закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от "ковида" на 71 млрд евро. Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев порассуждал, куда на самом деле могут быть направлены эти средства. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Так как супруг Ляйен работает в фармацевтической компании, европейцы могут подозревать главу Еврокомиссии в коррупции, связанной с вакцинами от коронавируса.

"Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты", — отметил Медведев.

Он написал, что Ляйен можно смело вручать Нобелевскую премию о медицине за качественный распил денег на вакцины.

Ранее Медведв назвал Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой".