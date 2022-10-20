Особые режимы, введённые президентом России Владимиром Путиным в регионах, помогут гражданам "внутренне мобилизоваться" и проявлять большую бдительность, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Эти меры нужны для защиты населения от внешней угрозы и для внутренней мобилизации жителей, в том числе города Севастополя, чтобы они понимали, что сейчас придётся жить и работать в таких непростых условиях", — цитирует сенатора ТАСС.
Как подчеркнула политик, решительные меры со стороны правительства России приближают победу на Украине, и в данном случае "попустительства" не допустимы.
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