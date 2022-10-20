Полянский: РФ пересмотрит отношения с ООН в случае расследования по БПЛА

Москва переоценит отношения с ООН, если организация вмешается в расследование на фоне обвинений в якобы поставках России БПЛА из Ирана.

"Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совбеза ООН и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях", — пояснил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что у ООН нет мандата на подобные расследования, и Москва решительно ответит на вмешательство. Как пояснил зампостпреда, кроме голословных обвинений, никаких фактов западные лидеры по этому делу так и не представили.