Москва переоценит отношения с ООН, если организация вмешается в расследование на фоне обвинений в якобы поставках России БПЛА из Ирана.
"Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совбеза ООН и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях", — пояснил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский РИА Новости.
Полянский подчеркнул, что у ООН нет мандата на подобные расследования, и Москва решительно ответит на вмешательство. Как пояснил зампостпреда, кроме голословных обвинений, никаких фактов западные лидеры по этому делу так и не представили.
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