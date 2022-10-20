Оперштаб по вопросам безопасности создан на Чукотке первым в Дальневосточном федеральном округе, сообщили в правительстве региона.
"В соответствии с указом президента в Чукотском АО создан региональный оперативный штаб по вопросам безопасности", — сообщил губернатор области Роман Копин.
Как подчеркнул глава региона, всю работу штаба он намерен контролировать лично.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.