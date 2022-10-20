На Чукотке появился первый в ДФО штаб по вопросам безопасности

Оперштаб по вопросам безопасности создан на Чукотке первым в Дальневосточном федеральном округе, сообщили в правительстве региона.

"В соответствии с указом президента в Чукотском АО создан региональный оперативный штаб по вопросам безопасности", — сообщил губернатор области Роман Копин.

Как подчеркнул глава региона, всю работу штаба он намерен контролировать лично.