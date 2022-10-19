Володин: отцы трёх и более детей не будут мобилизованы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что многодетные отцы, имеющие трёх и более детей, освобождаются от частичной мобилизации.

"Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям", — сообщил Володин.

Председатель Госдумы напомнил о том, что призывные комиссия обязаны в своей работе учитывать распоряжения Генштаба и Минобороны.

Володин пообещал, что контроль за исполнением данного распоряжения будет обеспечиваться депутатами Госдумы.