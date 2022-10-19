Кондратьев: для введения на Кубани ограничений нет необходимости

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал о том, что в настоящее время нет необходимости вводить в регионе ограничения.

"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет", — отметил он.

По словам губернатора, обстановка в регионе находится под полным контролем.

Ранее Владимир Путин подписал Указ "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756".

Средний уровень реагирования распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.