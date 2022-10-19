Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал о том, что в настоящее время нет необходимости вводить в регионе ограничения.
"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет", — отметил он.
По словам губернатора, обстановка в регионе находится под полным контролем.
Ранее Владимир Путин подписал Указ "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756".
Средний уровень реагирования распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.
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