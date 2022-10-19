Путин поручил правительству создать координационный совет

Глава российского государства Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил о создании координационного совета, который будет заниматься вопросами обеспечения специальной военной операции. Его возглавит глава Кабинета министров Михаил Мишустин.

"Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета", — сказал он в ходе совещания.

Также Путин проинформировал, что в его состав войдут вице-премьеры, сотрудники силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации главы государства и Госсовета.