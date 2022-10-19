В ГД одобрили повышение пенсионного возраста до 70 лет для отдельных категорий

Законопроект, одобряющий повышение предельного возраста выхода на пенсию до 70 лет для избранных категорий граждан, был принят Госдумой РФ в третьем чтении. Об этом пишет ТАСС.

Согласно принятому законопроекту, возможно повышение предельного возраста выхода на пенсию до 70 лет для представителей руководства в ведомствах, в частности, в тех, которые подчиняются правительству РФ.