Законопроект, одобряющий повышение предельного возраста выхода на пенсию до 70 лет для избранных категорий граждан, был принят Госдумой РФ в третьем чтении. Об этом пишет ТАСС.
Согласно принятому законопроекту, возможно повышение предельного возраста выхода на пенсию до 70 лет для представителей руководства в ведомствах, в частности, в тех, которые подчиняются правительству РФ.
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