Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на бронежилеты для мобилизованных

Необходимо разобраться с резким ростом стоимости бронежилетов и касок для резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она поручила представителям комитета верхней палаты Федерального собрания урегулировать проблему. По её словам, никто не понимает, почему цены на комплектование для мобилизованных граждан "взлетели до небес".

"Надо разобраться с мощностями, производящими одежду, бронежилеты, каски", — отметила Матвиенко на заседании Совфеда.

Как пояснила сенатор Людмила Нарусова во время совещания, бронежилеты пятой степени защиты, которые зимой стоили семь тысяч рублей, сейчас продаются за 135 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что провёл мониторинг цен на военную экипировку и заметил появление огромного количества спекулянтов на этом рынке. Он подчеркнул: бронежилеты по завышенной стоимости реализуют не официальные дилеры, а перекупщики.