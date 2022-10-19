Западу нужно разобраться, с какой целью некоторые страны НАТО и ЕС ведут тайную разработку опасных токсичных химикатов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов.
"В связи с чем предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов", — цитирует представителя МИД РИА Новости.
Ранее шесть стран мира, в том числе Россия, призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии из-за биоразработок США и Европы.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.