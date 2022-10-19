МИД России призвал выяснить цели разработки новых химикатов странами НАТО

Западу нужно разобраться, с какой целью некоторые страны НАТО и ЕС ведут тайную разработку опасных токсичных химикатов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов.

"В связи с чем предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов", — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Ранее шесть стран мира, в том числе Россия, призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии из-за биоразработок США и Европы.