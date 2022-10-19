Ситуация вокруг Косово по-прежнему остаётся напряжённой, и регион стал главной угрозой стабильности на Балканах, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Косово остается главным очагом напряженности на Балканах, подрывающим усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе. Ситуация с безопасностью в крае также неуклонно ухудшается", — пояснил постпред в ходе выступления в Совбезе организации.
Небензя подчеркнул, что в регионе не прекращаются нападения на сербов и обратил внимание, что общественность должна предпринять меры.
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