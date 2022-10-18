Между ЛНР и другими субъектами РФ больше не существует пунктов пропуска. Об этом заявил врио главы Республики Леонид Пасечник в разговоре с ТАСС.
"Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество", — сказал Пасечник.
До этого в Государственном таможенном комитете ЛНР уже уведомили о ликвидации с 10 октября таможенных постов на границе Республики с другими российскими регионами — Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.
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