Пасечник: все пункты пропуска между ЛНР и другими регионами РФ упразднены

Между ЛНР и другими субъектами РФ больше не существует пунктов пропуска. Об этом заявил врио главы Республики Леонид Пасечник в разговоре с ТАСС.

"Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество", — сказал Пасечник.

До этого в Государственном таможенном комитете ЛНР уже уведомили о ликвидации с 10 октября таможенных постов на границе Республики с другими российскими регионами — Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.