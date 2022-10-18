Володин: Госдума рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября

Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды будут рассмотрены в Госдуме в следующий четверг, 27 октября. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в соответствующих документах предлагается запретить пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии в средствах массовой информации, интернете, книжной продукции, фильмах и рекламе.

Как пояснил Володин, штрафы за нарушение закона для физических лиц могут составить до 800 тысячей рублей, а для юридических — до 10 миллионов рублей.

Он добавил, что руководство РФ стремится защитить своих граждан от "тьмы", которую распространяют Соединённые Штаты Америки и Европа.