Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды будут рассмотрены в Госдуме в следующий четверг, 27 октября. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в соответствующих документах предлагается запретить пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии в средствах массовой информации, интернете, книжной продукции, фильмах и рекламе.
Как пояснил Володин, штрафы за нарушение закона для физических лиц могут составить до 800 тысячей рублей, а для юридических — до 10 миллионов рублей.
Он добавил, что руководство РФ стремится защитить своих граждан от "тьмы", которую распространяют Соединённые Штаты Америки и Европа.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.