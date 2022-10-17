Подполковник ФСБ в запасе Храпач: Турция может стать проблемой для России

Турция всё больше пытается взять на себя роль медиатора в урегулировании украинского конфликта, а вместе с тем и "проникает" в экономические вопросы, что может стать проблемой для России, заявил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач.

Как подчеркнул Храпач, экспорт и импорт между странами мира также могут попасть под влияние Анкары.

"Для Москвы здесь кроется неприятный сюрприз — экспорт и импорт могут попасть под влияние Турции, которая, к слову сказать, до сих пор не признала Крым российским", — пояснил подполковник в беседе с "Украиной.ру".

По его мнению, России необходимо решать эти вопросы как можно скорее в ходе переговорных процессов.