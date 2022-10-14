Путин: взрывчатка на Крымский мост попала по морю

Президент РФ Владимир Путин заявил, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена по морю.

Глава государства сослался на данные ФСБ. Лидер страны отметил, что пока неизвестно, использовался ли зерновоз для перевозки взрывчатого вещества.

Путин добавил, что после теракта на мосту была усилена охрана на объектах энергетики и на транспорте.