Сатановский заявил, что РФ способна навсегда пресечь угрозы США

Вашингтон приписывает РФ план тактического ядерного удара по Украине. Однако применять такое оружие Россия может только против США. После этого в Америке не останется кого-либо, способного угрожать РФ и её руководству, считает политолог Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что весь Североатлантический альянс противостоит РФ в конфликте на Украине. В составе ВСУ входит большая часть выходцев из стран Альянса.

Сатановский считает, что идёт противостояние с целым блоком НАТО, а не только с Украиной.

"Это в…* НАТО руками украинцев, а наполовину уже из западных наёмников. За счёт Украины со списанием в расход всей Украины. Но, безусловно, это в…* НАТО против России на уничтожение России", — сказал Сатановский.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине