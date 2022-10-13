Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывали ли президенту Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных.
"Если и докладывали, то по линии Минобороны РФ", — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос журналиста.
В четверг, 13 октября стало известно, что пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в зоне спецоперации на Украине. Семьям погибших направят помощь в размере одного миллиона рублей, отметили в администрации региона.
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