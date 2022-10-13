Полянский: 40 стран не выдержали давление Запада перед голосованием ГА ООН

40 стран не выдержали давление Запада перед голосованием по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Как подчеркнул зампостпреда, такого "шантажа" в истории Генассамблеи ещё не было.

"По сути, все, что им требовалось, — адресно "повыкручивать руки" тем, кто в ходе голосования 10 октября не поддержал албанский проект решения. В итоге около 40 стран такого давления не выдержали", — пояснил Полянский.

Он подчеркнул, что многие представители из этих государств об этом честно признались российской стороне накануне голосования.