40 стран не выдержали давление Запада перед голосованием по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
Как подчеркнул зампостпреда, такого "шантажа" в истории Генассамблеи ещё не было.
"По сути, все, что им требовалось, — адресно "повыкручивать руки" тем, кто в ходе голосования 10 октября не поддержал албанский проект решения. В итоге около 40 стран такого давления не выдержали", — пояснил Полянский.
Он подчеркнул, что многие представители из этих государств об этом честно признались российской стороне накануне голосования.
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