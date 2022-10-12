Депутат Ананских: смерть Петрунина стала неожиданностью для всех в Госдуме

Депутат Госдумы Николай Петрунин, который ушёл из жизни после тяжёлой болезни, был замечательным политиком и отличным товарищем. Об этом заявил первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о смерти политика.

Парламентарий поделился, что работал вместе с Петруниным в одном комитете.

"Я, конечно, действительно обескуражен, ведь он был молодым. У нас всегда было взаимопонимание на человеческом и профессиональном уровнях. Я очень-очень расстроен. Конечно, выражаю огромные соболезнования родным и близким. Это скоропостижно и неожиданно для всех нас", — подчеркнул Ананских.

Ранее в пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что депутат Петрунин скончался на 47-м году жизни. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, все политики воспринимали его как профессионального и ответственного человека.