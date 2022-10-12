Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о начале второй волны частичной мобилизации на территории России.
Комментируя заявление руководителя Ростовской области Василия Голубева о получении "нового мобилизационного задания", пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: необходимо у каждого отдельного губернатора узнавать, что именно имеется в виду.
"Никакой новой волны нет", — сказал Песков на брифинге.
21 сентября российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию. Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в общей сложности планируется призвать на службу 300 тысяч резервистов.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что оперативники выявили свыше 900 сетевых ресурсов с ложной информацией о ходе проведения частичной мобилизации. По его словам, сотрудники ФСБ и МВД РФ проверяют такие сайты.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.