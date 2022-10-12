Песков опроверг данные о новой волне частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о начале второй волны частичной мобилизации на территории России.

Комментируя заявление руководителя Ростовской области Василия Голубева о получении "нового мобилизационного задания", пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: необходимо у каждого отдельного губернатора узнавать, что именно имеется в виду.

"Никакой новой волны нет", — сказал Песков на брифинге.

21 сентября российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию. Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в общей сложности планируется призвать на службу 300 тысяч резервистов.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что оперативники выявили свыше 900 сетевых ресурсов с ложной информацией о ходе проведения частичной мобилизации. По его словам, сотрудники ФСБ и МВД РФ проверяют такие сайты.