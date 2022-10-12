На 47-м году жизни скончался первый заместитель председателя комитета по энергетике Николай Петрунин.
Причина смерти парламентария — тяжёлое заболевание, сообщается на официальном сайте Государственной думы.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, все политики воспринимали Петрунина как профессионального и ответственного человека.
Он также выразил соболезнования родственникам депутата.
Николай Петрунин родился 27 февраля 1976 года. Он получил образование во Владимирском государственном университете (специальность "Менеджмент"). Являлся кандидатом экономических наук.
У парламентария остались жена и трое детей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.