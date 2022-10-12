Депутат Госдумы Петрунин умер после тяжёлой болезни

На 47-м году жизни скончался первый заместитель председателя комитета по энергетике Николай Петрунин.

Причина смерти парламентария — тяжёлое заболевание, сообщается на официальном сайте Государственной думы.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, все политики воспринимали Петрунина как профессионального и ответственного человека.

Он также выразил соболезнования родственникам депутата.

Николай Петрунин родился 27 февраля 1976 года. Он получил образование во Владимирском государственном университете (специальность "Менеджмент"). Являлся кандидатом экономических наук.

У парламентария остались жена и трое детей.