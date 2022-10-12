Скориков: Зеленскому плевать на Украину — шантажирует и купается в славе

Президент Незалежной Владимир Зеленский не ставит в приоритет интересы страны, а просто "купается в лучах славы" и ощущает себя "шантажистом", которому всё дозволено, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Как подчеркнул эксперт, Зеленский пытается показать украинскому народу, что именно он диктует мировую повестку.

"Зеленский, он как актёр, как человек, психотип которого предполагает жажду славы, он сейчас в общем-то купается в этой славе и пытается показать собственному обществу, населению Украины, что он диктует повестку вообще мировую в этом противостоянии", — пояснил Скориков "Украине.ру".

По мнению эксперта, лидеру Украины наплевать на народ и саму страну, во главу которой его "поставили".