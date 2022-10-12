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Подбитый на Украине российский танк хотят установить у посольства РФ в Берлине

Политика

Подбитый на Украине российский танк может быть установлен у посольства РФ в Берлине, сообщил военный обозреватель Pravda. Ru Александр Артамонов.

Согласно информации, административный суд столицы Германии не увидел никаких противоречий в подобном шаге и счёл это "проявлением свободы".

"В качестве ответного дружеского жеста можно установить напротив посольства ФРГ в Москве макет горящего Рейхстага в натуральную величину", — заявил Артамонов.

Кроме того, военный обозреватель подчеркнул, что ширина Мосфильмовской улицы позволит установить там ещё и Нюрнбергские виселицы в знак "выражения свободы мнений".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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