Подбитый на Украине российский танк хотят установить у посольства РФ в Берлине

Подбитый на Украине российский танк может быть установлен у посольства РФ в Берлине, сообщил военный обозреватель Pravda. Ru Александр Артамонов.

Согласно информации, административный суд столицы Германии не увидел никаких противоречий в подобном шаге и счёл это "проявлением свободы".

"В качестве ответного дружеского жеста можно установить напротив посольства ФРГ в Москве макет горящего Рейхстага в натуральную величину", — заявил Артамонов.

Кроме того, военный обозреватель подчеркнул, что ширина Мосфильмовской улицы позволит установить там ещё и Нюрнбергские виселицы в знак "выражения свободы мнений".