Подбитый на Украине российский танк может быть установлен у посольства РФ в Берлине, сообщил военный обозреватель Pravda. Ru Александр Артамонов.
Согласно информации, административный суд столицы Германии не увидел никаких противоречий в подобном шаге и счёл это "проявлением свободы".
"В качестве ответного дружеского жеста можно установить напротив посольства ФРГ в Москве макет горящего Рейхстага в натуральную величину", — заявил Артамонов.
Кроме того, военный обозреватель подчеркнул, что ширина Мосфильмовской улицы позволит установить там ещё и Нюрнбергские виселицы в знак "выражения свободы мнений".
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.