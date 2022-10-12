Эксперт Колобанов: ЕС может наполнить газом свои ПХГ на 95-96 процентов

К предстоящей зиме в подземных хранилищах газа в странах Евросоюза запас голубого топлива может достигнуть 95-96 процентов, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

"Если в этом году погода будет благоприятствовать, при нынешних темпах закачки и отбора к концу октября можно достичь 95-96 процентов", — пояснил собеседник РИА Новости.

При этом, как подчеркнул эксперт, запас топлива распределяется некорректно между странами: от 54 процентов в Латвии до 100 процентов в Бельгии и Португалии