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Эксперт Колобанов: ЕС может наполнить газом свои ПХГ на 95-96 процентов

Политика

К предстоящей зиме в подземных хранилищах газа в странах Евросоюза запас голубого топлива может достигнуть 95-96 процентов, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

"Если в этом году погода будет благоприятствовать, при нынешних темпах закачки и отбора к концу октября можно достичь 95-96 процентов", — пояснил собеседник РИА Новости.

При этом, как подчеркнул эксперт, запас топлива распределяется некорректно между странами: от 54 процентов в Латвии до 100 процентов в Бельгии и Португалии

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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