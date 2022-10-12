К предстоящей зиме в подземных хранилищах газа в странах Евросоюза запас голубого топлива может достигнуть 95-96 процентов, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Если в этом году погода будет благоприятствовать, при нынешних темпах закачки и отбора к концу октября можно достичь 95-96 процентов", — пояснил собеседник РИА Новости.
При этом, как подчеркнул эксперт, запас топлива распределяется некорректно между странами: от 54 процентов в Латвии до 100 процентов в Бельгии и Португалии
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.