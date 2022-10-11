Депутат Затулин назвал бегство россиян от частичной мобилизации "позором"

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, российским властям следовало бы закрыть границы сразу после объявления в стране частичной мобилизации.

Парламентарий назвал массовое бегство из России мужчин призывного возраста "позором". Затулин считает, что это негативно влияет на мотивацию тех, кто сейчас собирается идти служить, ведь действительно странно, что одни будут защищать родину в автоматом в руках, а другие в этот самый момент "сваливают из страны".

"Тут надо понимать, что в момент проведения мобилизации, пусть даже частичной, открытые границы и тот позор, который связан с бегством сотен тысяч лиц, подлежащих призыву, — это не вопрос претензий к самим бегущим, а непосредственно вопрос мотивации тех, кто в данный момент идет служить и стоит в очереди в военкомат. Ведь они видят, что люди одного с ними призывного возраста, пользуясь деньгами или связями, сваливают из страны", — сказал Затулин в беседе с NEWS. ru.

В связи с этим депутат призвал власти РФ закрыть границы, не позволяя мужчинам беспрепятственно покидать страну.