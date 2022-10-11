Захарова сравнила Зеленского с Гудвином после запрета снимать взрывы на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу СБУ не публиковать кадры с мест ударов ракет. Она считает, что в мире хотят, чтобы люди "верили в киевскую пропаганду".

"Помните, Великий Гудвин, который стал правителем Изумрудного города, приказал всем гостям и жителям носить очки, не снимая их ни в коем случае. Очки были с замочками, закрывались на ключ, и снять их было нельзя, пока не покинешь город", — привела она в пример эпизод из произведения.

Власти боялись ослепления жителей блеском изумрудов. Как оказалось, внутри города всё было белым, а драгоценные камни сверкали только снаружи. Гудвин боялся раскрыть обман, поэтому дал такое указание.

"Как символично, что президента Украины зовут ЗЕЛЕНский", — отметила Захарова.