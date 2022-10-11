Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу СБУ не публиковать кадры с мест ударов ракет. Она считает, что в мире хотят, чтобы люди "верили в киевскую пропаганду".
"Помните, Великий Гудвин, который стал правителем Изумрудного города, приказал всем гостям и жителям носить очки, не снимая их ни в коем случае. Очки были с замочками, закрывались на ключ, и снять их было нельзя, пока не покинешь город", — привела она в пример эпизод из произведения.
Власти боялись ослепления жителей блеском изумрудов. Как оказалось, внутри города всё было белым, а драгоценные камни сверкали только снаружи. Гудвин боялся раскрыть обман, поэтому дал такое указание.
"Как символично, что президента Украины зовут ЗЕЛЕНский", — отметила Захарова.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.