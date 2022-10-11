Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад не видит преступлений киевского режима, но продолжает обвинять во всём Россию.
"Они дальше намерены во всём обвинять, осуждать Россию <…>, никоим образом не замечать преступления киевского режима", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.