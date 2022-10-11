Песков: Запад игнорирует преступления киевского режима

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад не видит преступлений киевского режима, но продолжает обвинять во всём Россию.

"Они дальше намерены во всём обвинять, осуждать Россию <…>, никоим образом не замечать преступления киевского режима", — сказал пресс-секретарь президента РФ.