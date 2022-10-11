Песков прокомментировал поставку Украине американских ПВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские системы ПРО, которые США собираются поставить Украине, сделают конфликт болезненней для Киева.

"Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее американский лидер Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву современные средства противовоздушной обороны.