Герой РФ Липовой: у ФРГ проблемы с боеприпасами из-за нехватки энергоресурсов

Запасы Германии по боеприпасам стремительно сокращаются не только на фоне военной помощи Украине, но и потому, что для производства новых партий не хватает энергетической мощности, заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Как подчеркнул российский военный, один фактор становится причиной для второго. По словам Липового, вряд ли бундесверу удастся в короткие сроки восполнить запасы хотя бы для собственных нужд.

"С электричеством, с энергией, с газом, сейчас большие проблемы. Поэтому они и поднимают панику и тревогу в результате этой безрассудной политики, которая сейчас проводится из океана. Европа осталась, практически с пустыми складами, с пустыми основными топливными баками", — пояснил Герой России ФАН.

По мнению военного, несмотря на риторику Запада о якобы сплочённости государств, Европе придётся самостоятельно преодолевать проблемы, которые, по словам Липового, создали ей США.