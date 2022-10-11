Пригожин призвал политиков объединиться в борьбе за мирное небо над Россией

Предприниматель Евгений Пригожин обратил внимание на необходимость консолидации российского общества в условиях украинского кризиса. Его заявление опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин указал, что люди, которые годами говорили с трибун о ситуации на Украине, теперь должны перейти от слов к делу. Он поинтересовался, где сейчас "сплоченные коммунисты" из КПРФ и "радеющие за Россию" депутаты из ЛДПР. По мнению предпринимателя, последняя без Владимира Жириновского стала настоящей "клоунадой".

"Я уже не говорю про партию "Родина", которую я в своё время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов. А в итоге, в том числе благодаря бегловским фальсификациям, остались только призывы пожилого "фрика" снести бордели для черепашек в Нидерландах. Как будто черепашки поклялись в верности только ему", — отметил Пригожин.

Однако есть люди из политики, которые активно участвуют в жизни страны. Пригожин отметил публициста Захара Прилепина, главу партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, депутатов из "Единой России" в лице Виталия Милонова и Андрея Турчака.

"Поэтому господ "говорунов" призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа "ЧВК Вагнера", — добавил Пригожин.

Депутатам, у которых отсутствуют организаторские способности, Евгений Пригожин предложил взяться за автоматы или саперные лопатки. Это и станет "истинным служением Отечеству".