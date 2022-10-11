Небензя: Запад защищает "золотой миллиард", подогревая конфликт на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад преследует в украинском конфликте исключительно собственную выгоду и пытается "защитить золотой миллиард".

Как подчеркнул постпред, изначально западные партнёры втянули Киев в войну ради того, чтобы ослабить Россию руками украинцев.

"Свои геополитические проекты, направленные на сохранение доминирования западных государств, поддержание благополучия так называемого золотого миллиарда, они стремятся вовлечь как можно больше стран", — сказал Небензя во время своего выступления в ходе Генассамблеи ООН.

Кроме того, Небензя уточнил, что США превратили Незалежную в полигон для испытания натовского оружия.