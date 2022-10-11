Рябков: Россия не угрожает никому ядерным оружием

Россия никому не угрожала и не угрожает использованием ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, именно западные страны активно муссируют эту тему и внедряют в мировое сообщество.

"Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает", — пояснил Рябков РИА Новости.

Он подчеркнул, что в российской доктрине подписанной президентом страны Владимиром Путиным чётко сформулированы условия подобного шага и нарушать её никто не намерен.