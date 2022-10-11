Антонов: Вашингтон максимально приблизился к красной линии

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон уже вплотную приблизился к красной линии из-за продолжающихся поставок оружия Украине.

"Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями", — пояснил посол.

Антонов подчеркнул, что поставки вооружения в Незалежную лишь затягивают конфликт и несут разрушения, которых можно было избежать.