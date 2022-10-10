Аксёнов: восстановление Крымского моста будет завершено через полтора месяца

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, Крымский мост будет полностью восстановлен через месяц-полтора.

"Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Крыма напомнил, что специалисты тщательно изучили целостность конструкции, и наметили путь, по которому уже начали осуществляться восстановительные работы.

Аксёнов выразил надежду, что в восстановлении ничего не помешает, и все манипуляции будут закончены в самые сжатые сроки.

Также глава Крыма пообещал, что запуск грузового движения по автомобильной части моста будет налажен к 16 октября.