По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, Крымский мост будет полностью восстановлен через месяц-полтора.
"Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".
Глава Крыма напомнил, что специалисты тщательно изучили целостность конструкции, и наметили путь, по которому уже начали осуществляться восстановительные работы.
Аксёнов выразил надежду, что в восстановлении ничего не помешает, и все манипуляции будут закончены в самые сжатые сроки.
Также глава Крыма пообещал, что запуск грузового движения по автомобильной части моста будет налажен к 16 октября.
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