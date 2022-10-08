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Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту

Политика

Российский премьер Михаил Мишустин после поручения главы государства Владимира Путина создал правительственную комиссию по выяснению обстоятельств взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту

По информации ведомства, руководителем комиссии избрали заместителя председателя правительства России Марата Хаснуллина.

Отмечается, что Минтранс, Росморречфлот, Росгвардия, ФСБ и МЧС РФ будут помогать в расследовании причин происшествия на Крымском мосту.

Сотрудники экстренных служб зафиксировали ЧП в Республике Крым в субботу, 8 октября, примерно в 06:00.

По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, атаку осуществили Вооружённые силы Украины (ВСУ). Он также добавил, что из-за частичного разрушения полотна и пожара пришлось полностью остановить движение транспорта.

Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк признал ответственность Киева за взрыв на Крымском мосту.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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