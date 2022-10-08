Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту

Российский премьер Михаил Мишустин после поручения главы государства Владимира Путина создал правительственную комиссию по выяснению обстоятельств взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По информации ведомства, руководителем комиссии избрали заместителя председателя правительства России Марата Хаснуллина.

Отмечается, что Минтранс, Росморречфлот, Росгвардия, ФСБ и МЧС РФ будут помогать в расследовании причин происшествия на Крымском мосту.

Сотрудники экстренных служб зафиксировали ЧП в Республике Крым в субботу, 8 октября, примерно в 06:00.

По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, атаку осуществили Вооружённые силы Украины (ВСУ). Он также добавил, что из-за частичного разрушения полотна и пожара пришлось полностью остановить движение транспорта.

Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк признал ответственность Киева за взрыв на Крымском мосту.