Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на заявление о якобы "оккупации Россией южных Курильских островов" и назвал его нелепым.
По словам Лимаренко, ещё в 2020 году жители островов и России проголосовали за соответствующие поправки в Конституцию.
"Я говорил это много раз и повторю ещё: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", — заявил глава региона.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что украинская Рада поддержала Японию и заявила, что часть Курильских островов якобы находится "под оккупацией" России.
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