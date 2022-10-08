Лимаренко: "признание" Зеленским южных Курил японскими — нелепица киевской хунты

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на заявление о якобы "оккупации Россией южных Курильских островов" и назвал его нелепым.

По словам Лимаренко, ещё в 2020 году жители островов и России проголосовали за соответствующие поправки в Конституцию.

"Я говорил это много раз и повторю ещё: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", — заявил глава региона.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что украинская Рада поддержала Японию и заявила, что часть Курильских островов якобы находится "под оккупацией" России.