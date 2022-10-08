Польские власти готовы пойти на прямой конфликт с Россией, но не хотят этого делать без поддержки Североатлантического альянса, заявил политолог Дмитрий Журавлёв.
По словам политолога, если Варшава решится на такой шаг, это будет означать, что в конфликт втянут НАТО, что означает и участие США.
"Также Англия очень хочет повоевать, но не своими руками. Другие страны не хотят и не будут вступать в военный конфликт на Украине", — пояснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".
Он подчеркнул, что альянс неоднократно "открещивался" от участия в конфликте на Украине.
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