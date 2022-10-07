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Вассерман: вся деятельность Нобелевского комитета — хроническое мошенничество

Политика

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал Pravda. Ru присуждение Нобелевской премии мира российской правозащитной организации "Мемориал"*.

Вассерман: вся деятельность Нобелевского комитета — хроническое мошенничество

"Что такое Нобелевская премия мира — известно, к сожалению, уже давно, настолько давно, что ходит такой устойчивый слух, что Нобелевскую премию за 1939 год собирались присудить Гитлеру, Чемберлену, Даладье за мюнхенский сговор", — заявил Вассерман.

Он привёл другой пример: в 2009 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент США Барак Обама, который за время своего президентства развязал 5-6 войн.

По его словам, организация "Мемориал"* долгое время преувеличивала масштабы репрессий в России.

"В этом году премию присудили организации "Мемориал"*, которая уличена в многолетней сознательной лжи о том периоде нашей истории, который с подачи других лжецов называют "эпохой массовых репрессий", — сообщил собеседник издания.

Он диагностировал у Нобелевского комитета "хроническое мошенничество".

"Я думаю, что вообще всю деятельность Нобелевского комитета можно, по крайней мере, в последние полвека спокойно квалифицировать, как хроническое мошенничество", — подчеркнул Вассерман.

В пятницу, 7 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод".

* Признана иностранным агентом в России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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