Депутат Госдумы Олег Морозов увидел "политический шлейф" в решении присудить Нобелевскую премию мира российской правозащитной организации "Мемориал"*.
"Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", — сказал Морозов.
Он отметил, что решения нобелевского комитета "выглядят, как военная операция".
В пятницу, 7 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, организация "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод".
* Признана иностранным агентом в России.
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