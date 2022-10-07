В Госдуме отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*

Депутат Госдумы Олег Морозов увидел "политический шлейф" в решении присудить Нобелевскую премию мира российской правозащитной организации "Мемориал"*.

"Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", — сказал Морозов.

Он отметил, что решения нобелевского комитета "выглядят, как военная операция".

В пятницу, 7 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, организация "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод".

* Признана иностранным агентом в России.