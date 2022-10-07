Главе Чечни Кадырову присвоили звание Героя ДНР

В пятницу, 7 октября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Рамзану Кадырову награду Героя ДНР.

Чеченский лидер получил новое звание "за заслуги перед ДНР, её народом, связанный с совершением геройского подвига" и был награждён "во имя свободы, независимости и процветания республики".

Напоминаем, чеченский лидер недавно стал генерал-полковником. Указ об этом вышел под номером 709. Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его заслуг и дал обещание оправдать доверие.

Ранее главе Чечни было присвоено звание Героя ЛНР. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил его и бойцов подразделений "Ахмат" за помощь в борьбе с националистами Украины.