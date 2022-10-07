В пятницу, 7 октября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Рамзану Кадырову награду Героя ДНР.
Чеченский лидер получил новое звание "за заслуги перед ДНР, её народом, связанный с совершением геройского подвига" и был награждён "во имя свободы, независимости и процветания республики".
Напоминаем, чеченский лидер недавно стал генерал-полковником. Указ об этом вышел под номером 709. Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его заслуг и дал обещание оправдать доверие.
Ранее главе Чечни было присвоено звание Героя ЛНР. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил его и бойцов подразделений "Ахмат" за помощь в борьбе с националистами Украины.
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