Дерипаска: сил и запала на нынешнее безумие хватит ещё на 2,5-3 года

Олег Дерипаска считает, что нынешний мировой кризис продлится ещё 2,5-3 года. По мнению миллиардера, сейчас "просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру".

"Как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5-3 года, то главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьёзная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Он полагает, что произойдёт "полная деполитизация организаций системы ООН и международных судебных институтов, с обязательным регулярным переносом их штаб-квартир в разные страны, чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения".

Олег Дерипаска также отметил "просто какой-то запредельный уровень вранья по всему миру в эти дни".

"Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии", — отметил он.

Напомним, на днях Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Олега Дерипаски о снятии санкций.

Санкции в отношении предпринимателя в 2018 году ввело управление по контролю за иностранными активами минфина США. Затем американские власти решили, что Дерипаска продолжил финансовую деятельность при помощи доверенных лиц. В сентябре этого года прокуратура США обвинила предпринимателя в нарушении санкций.

В апреле нынешнего года персональные санкции против Олега Дерипаски ввёл Евросоюз.