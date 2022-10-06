Ищенко: присоединение к РФ новых регионов ничего в мире не изменило

Политолог Ростислав Ищенко считает, что вхождение в состав России Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в мире ничего не изменило.

"Ничего не поменялось. Нам мнение мирового сообщества не принципиально еще с 2008 года", — приводит его слова "Военное дело".

Однако Ищенко выразил недоумение относительно того, что республикам оставили их названия.

"Не знаете, зачем они оставили название республик? Было удобно — четыре области", — задался вопросом политолог.