В ближайшее время в каждом из регионов, которые вошли в состав России, откроются представительства федеральных органов исполнительной власти. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
"Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу", — подчеркнул он.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.