Медведев: в новых регионах РФ откроют представительства федеральных органов

В ближайшее время в каждом из регионов, которые вошли в состав России, откроются представительства федеральных органов исполнительной власти. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу", — подчеркнул он.