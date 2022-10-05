В Госдуме прокомментировали первое дело за уклонение от службы при мобилизации

Депутат Госдумы Анатолий Лисицын прокомментировал Pravda.Ru первое уголовное дело за уклонение от военной службы при частичной мобилизации.

"Опыт последних 10 дней показывает, что логично к этим вопросам относиться индивидуально по каждому региону, по каждой системе. Или федеральная, или региональная — специфика здесь должна чётко присутствовать. Я не думаю, что уголовное преследование уклонистов не выйдет на федеральный уровень. Это вопрос, видимо, на уровне региональной специфики должен происходить", — заявил Лисицын.

В среду, 5 октября Следственный комитет РФ возбудил в отношении жителя Пензенской области первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по частичной мобилизации.