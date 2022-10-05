Депутат Госдумы Анатолий Лисицын прокомментировал Pravda.Ru первое уголовное дело за уклонение от военной службы при частичной мобилизации.
"Опыт последних 10 дней показывает, что логично к этим вопросам относиться индивидуально по каждому региону, по каждой системе. Или федеральная, или региональная — специфика здесь должна чётко присутствовать. Я не думаю, что уголовное преследование уклонистов не выйдет на федеральный уровень. Это вопрос, видимо, на уровне региональной специфики должен происходить", — заявил Лисицын.
В среду, 5 октября Следственный комитет РФ возбудил в отношении жителя Пензенской области первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по частичной мобилизации.
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