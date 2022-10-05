Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции под управление России.
В документе прописано, что правительство РФ должно до 1 января 2028 года продумать, как направлять средства и иные ресурсы на обеспечение безопасности ЗАЭС. Также кабмину поручено выдать необходимые лицензии и решить другие вопросы по поводу нормального функционирования Запорожской АЭС.
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