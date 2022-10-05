Путин: на Украине неонацистов возводят в разряд национальных героев

Президент России Владимир Путин заявил, что ни одно государство в мире не возвеличивает идеи неонацизма так, как это делает Украина.

По словам лидера страны, во всех странах мира есть "элементы неонацизма" так же, как везде есть "уроды, придурки, идиоты и преступники".

"Но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев", — отметил Путин.

На Украине нацистов "возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов", добавил президент.