Президент России Владимир Путин заявил, что ни одно государство в мире не возвеличивает идеи неонацизма так, как это делает Украина.
По словам лидера страны, во всех странах мира есть "элементы неонацизма" так же, как везде есть "уроды, придурки, идиоты и преступники".
"Но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев", — отметил Путин.
На Украине нацистов "возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов", добавил президент.
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