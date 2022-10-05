Путин: референдумы не только порадовали, но и удивили

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что итоги референдумов по присоединению к России Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областях его не только порадовали, но и удивили.

"Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили — всё-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают ещё жить", — отметил он.

Президент России подчеркнул, что результаты голосований в новых регионах были убедительными и не вызывают никаких сомнений в своей прозрачности.

Ранее Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.