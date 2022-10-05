Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с обращением к нации.
Песков назвал фейками сообщения СМИ о том, что российский лидер готовит новое обращение к народу.
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