Путин не готовит новое обращение к нации, заявил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с обращением к нации.

Песков назвал фейками сообщения СМИ о том, что российский лидер готовит новое обращение к народу.