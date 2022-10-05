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Путин: гражданство жителей ЛДНР заканчивается со дня принятия их в состав России

Политика

Согласно подписанных российским президентом Владимиром Путиным законов о принятии Луганской и Донецкой народных республик, гражданство жителей ЛДНР прекращается со дня принятия территорий в состав Российской Федерации.

Также в документе говорится, что жителей новых российских регионов России начнут призывать на военную службу с 2023 года.

Ранее Путин подписал ряд законов о том, кто будет руководить новыми регионами, вошедшими в состав Российской Федерации.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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