Согласно подписанных российским президентом Владимиром Путиным законов о принятии Луганской и Донецкой народных республик, гражданство жителей ЛДНР прекращается со дня принятия территорий в состав Российской Федерации.
Также в документе говорится, что жителей новых российских регионов России начнут призывать на военную службу с 2023 года.
Ранее Путин подписал ряд законов о том, кто будет руководить новыми регионами, вошедшими в состав Российской Федерации.
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